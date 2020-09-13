«Он же человека убил. А ему наплевать». Соловьев назвал Ефремова ничтожеством

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал действия актера Михаила Ефремова, который был осужден на восемь лет колонии за пьяное ДТП.

— Ефремов же опять говорит, что виноват Пашаев, — приводит слова Соловьева Lenta.ru со ссылкой на его эфир в YouTube. — Он не говорит, что это он виноват, потому что он человека убил. У него так и нет никакого раскаяния, у него нет боли, у него нет сочувствия. Он же человека убил. А ему наплевать.

По словам Соловьева, после смертельной аварии Ефремов не сделал для себя выводов. При этом, как считает телеведущий, к назначенному наказанию во многом привели действия адвоката актера Эльмана Пашаева.

9 сентября Ефремов заявил, что Пашаев «подставил его» на восемь лет колонии и заявил, что этот адвокат ни в коем случае не будет представлять его интересы в апелляции.

Смертельное ДТП произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном «Лада». За рулем фургона был курьер интернет-магазина Сергей Захаров, он получил тяжелые травмы и умер в больнице. Экспертиза установила, что Ефремов был пьян, в крови у него нашли также следы наркотиков.