  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Общество

Омский хоккеист погиб в драке с айтишником

17:11
Подозреваемый в убийстве омского хоккеиста. Фото Mash
Подозреваемый в убийстве омского хоккеиста. Фото Mash

Хоккеист любительского клуба «Омск» Михаил Клементьев погиб в пьяной драке, сообщает Telegram-канал Mash. Клементьев вместе с друзьями выпивали в кафе в поселке Новоомский, а на улице напали на группу молодых людей и начали их избивать.

За жертв нападения вступился Артем Оргучинский, который работает в сфере IT. Хоккеист ударил его, тот дал сдачи. Клементьев скончался на месте. Айтишник вину признал, но за него заступаются местные жители. Сам он объяснил, что действовал в рамках самообороны, а не убежал, потому что не мог оставить находившуюся рядом жену.

Отмечается, что семья погибшего хоккеиста тоже согласна с тем, что виноват один из его друзей, затеявший драку.

Дополнительная информация:

https://t.me/breakingmash/20717

Последние новости и материалы о событиях в мире, обществе и спорте

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир