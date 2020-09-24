Омский хоккеист погиб в драке с айтишником

Хоккеист любительского клуба «Омск» Михаил Клементьев погиб в пьяной драке, сообщает Telegram-канал Mash. Клементьев вместе с друзьями выпивали в кафе в поселке Новоомский, а на улице напали на группу молодых людей и начали их избивать.

За жертв нападения вступился Артем Оргучинский, который работает в сфере IT. Хоккеист ударил его, тот дал сдачи. Клементьев скончался на месте. Айтишник вину признал, но за него заступаются местные жители. Сам он объяснил, что действовал в рамках самообороны, а не убежал, потому что не мог оставить находившуюся рядом жену.

Отмечается, что семья погибшего хоккеиста тоже согласна с тем, что виноват один из его друзей, затеявший драку.