Собственник «Крестов» рассказал подробности сорванного ОМОНом турнира по ММА

Собственник бывшего следственного изолятора «Кресты» прокомментировал турнир по кулачным боям, который проходил на территории здания.

Ранее стало известно, что правоохранительные органы сорвали мероприятие после его начала. По словам пресс-службы компании-собственника «Крестов», турнир по кулачным боям проходил без присутствия зрителей, СМИ и без продажи билетов.

«Все необходимые согласования, предусмотренные для мероприятий подобного формата, были получены организатором турнира в установленном порядке», — цитирует 78.ru представителя компании.

Бывший изолятор «Кресты» был построен в 1892 году и закрыт в 2017-м. В декабре 2024-го комплекс зданий был выставлен на продажу, а в феврале 2025-го куплен более чем за 1 миллиард рублей. Планируется, что в здании будет общественное пространство, включая музей истории тюрьмы, гостиница, рестораны и галереи.