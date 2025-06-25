Статьи
Общество

25 июня, 19:03

Собственник «Крестов» рассказал подробности сорванного ОМОНом турнира по ММА

Руслан Минаев

Собственник бывшего следственного изолятора «Кресты» прокомментировал турнир по кулачным боям, который проходил на территории здания.

Ранее стало известно, что правоохранительные органы сорвали мероприятие после его начала. По словам пресс-службы компании-собственника «Крестов», турнир по кулачным боям проходил без присутствия зрителей, СМИ и без продажи билетов.

«Все необходимые согласования, предусмотренные для мероприятий подобного формата, были получены организатором турнира в установленном порядке», — цитирует 78.ru представителя компании.

Бывший изолятор «Кресты» был построен в 1892 году и закрыт в 2017-м. В декабре 2024-го комплекс зданий был выставлен на продажу, а в феврале 2025-го куплен более чем за 1 миллиард рублей. Планируется, что в здании будет общественное пространство, включая музей истории тюрьмы, гостиница, рестораны и галереи.

Источник: 78.ru
  • Adiоs Amigos R

    Собственник бывшего следственного изолятора «Крести» ------ Крести - дураки на месте

    27.06.2025

  • mikeV

    "Крести" - это масть такая в картах? 4 абзаца в заметульке - и то ключевое слово без ошибки написать не могут...

    25.06.2025

  • андрей андреев

    автору заметки надо бы понимать простую истину. - ОМОН не может ничего сорвать по определению, что не выходит за рамки закона.

    25.06.2025

