13 мая, 10:55

Олимпийского чемпиона Снайдера задержали по подозрению в обращении к проститутке

Камила Абдурахманова
корреспондент

Олимпийский чемпион по вольной борьбе Кайл Снайдер был задержан в Коламбусе в ходе спецоперации по борьбе с проституцией, сообщает USA Today.

По информации управления полиции, 29-летний спортсмен стал одним из 16 мужчин, арестованных 9 мая. Снайдер увидел в интернете объявление о предоставлении платных сексуальных услуг и договорился о встрече с женщиной в одном из отелей города. Когда он передал деньги полицейскому под прикрытием, его задержали.

Снайдеру вручили повестку с требованием явиться в суд 19 мая, после чего отпустили. Если вина будет доказана, ему может грозить штраф или другое наказание в соответствии с законодательством штата.

Снайдер женат на бывшей футболистке Мэдди Пак, а его отец работает следователем в Министерстве внутренней безопасности США.

Выступая в весовой категории до 97 кг, Снайдер завоевал титул олимпийского чемпиона на Играх в Рио-де-Жанейро. Также на его счету серебро Олимпиады-2020. В 2016 году он стал самым молодым олимпийским чемпионом по вольной борьбе в истории США, выиграв золото в возрасте 19 лет.

  • No Name 4

    Интересно, а офицер под прикрытием сутенером оказался или шлюхой?

    21.05.2025

  • Highlander

    Предложил бесплатно-домогательство! Предложил за деньги-проституция! Господи..кого же е5 то?

    15.05.2025

  • hant64

    Женат, и по проституткам бегает? Идиот.

    13.05.2025

  • За спорт!

    Капец, даже почпокаться нельзя.

    13.05.2025

  • pulmon67

    Ему дома ад устроят

    13.05.2025

    Журова назвала политические декларации для гребцов беспределом

    Takayama

