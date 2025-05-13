Олимпийского чемпиона Снайдера задержали по подозрению в обращении к проститутке

Олимпийский чемпион по вольной борьбе Кайл Снайдер был задержан в Коламбусе в ходе спецоперации по борьбе с проституцией, сообщает USA Today.

По информации управления полиции, 29-летний спортсмен стал одним из 16 мужчин, арестованных 9 мая. Снайдер увидел в интернете объявление о предоставлении платных сексуальных услуг и договорился о встрече с женщиной в одном из отелей города. Когда он передал деньги полицейскому под прикрытием, его задержали.

Снайдеру вручили повестку с требованием явиться в суд 19 мая, после чего отпустили. Если вина будет доказана, ему может грозить штраф или другое наказание в соответствии с законодательством штата.

Снайдер женат на бывшей футболистке Мэдди Пак, а его отец работает следователем в Министерстве внутренней безопасности США.

Выступая в весовой категории до 97 кг, Снайдер завоевал титул олимпийского чемпиона на Играх в Рио-де-Жанейро. Также на его счету серебро Олимпиады-2020. В 2016 году он стал самым молодым олимпийским чемпионом по вольной борьбе в истории США, выиграв золото в возрасте 19 лет.