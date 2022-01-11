Олимпийский купальник гимнастки Дины Авериной выставлен на продажу за 126 тысяч рублей

Купальник прославленной российской гимнастки Дины Авериной был выставлен на продажу. Именно в этом наряде она выступала на Олимпиаде в Токио.

Цена купальника составляет 126 тысяч рублей. Объявление опубликовано в Instagram мастерской Светланы Герасимовой, которая и сшила этот наряд по заказу спортсменки.

Речь идет о синем купальнике, в котором Дина Аверина выступала с обручем 7 августа 2021 года на Олимпиаде в Японии и по итогам индивидуального многоборья уступила израильтянке Линой Ашрам, став второй.