Олимпийский купальник гимнастки Дины Авериной выставлен на продажу за 126 тысяч рублей
21:41
Купальник прославленной российской гимнастки Дины Авериной был выставлен на продажу. Именно в этом наряде она выступала на Олимпиаде в Токио.
Цена купальника составляет 126 тысяч рублей. Объявление опубликовано в Instagram мастерской Светланы Герасимовой, которая и сшила этот наряд по заказу спортсменки.
Речь идет о синем купальнике, в котором Дина Аверина выступала с обручем 7 августа 2021 года на Олимпиаде в Японии и по итогам индивидуального многоборья уступила израильтянке Линой Ашрам, став второй.
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