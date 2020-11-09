Ольга Скабеева: «Если люди слили эти отвратительные кадры, то в чем виноват Дзюба?»

Известная телеведущая Ольга Скабеева в ток-шоу «60 минут» прокомментировала появление в интернете интим-видео форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

«Дзюба больше не капитан сборной, он отстранен от игры. С таким заявлением выступил тренер Станислав Черчесов. Дело в том, что в сеть попало видео, как Артем Дзюба занимается мастурбацией. Никого к этому не призываем, дело, как известно, сугубо личное. Дзюба сам себя снял и хранил интимное в телефоне.

Если люди слили эти отвратительные кадры, то в чем виноват Дзюба? Это его интимная жизнь, он интимно ее ведет, не планировал ею делиться. Капитанскую повязку зачем у него забрали?" - сказала Скабеева.

Ранее в сети появилось видео интимного содержания с футболистом. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что нападающий выведен из состава на ноябрьские матчи сборной.

Позднее футболист прокомментировал случившееся.