Ольга Бузова предложила идею нового реалити-шоу по боксу

Известная певица и телеведущая Ольга Бузова предложила предложила генеральному секретарю Федерации бокса России Умару Кремлеву идею нового реалити шоу по боксу.

«Бокс — это красиво! Предложила Умару Кремлеву идею нового шоу по боксу. А вы как считаете?», — сказала Бузова во время встречи с Кремлевым.

Согласно предложению популярной телеведущей и певицы, профессиональные боксеры будут проводить поединки с блогерами.

«Я бы с огромным удовольствием поучаствовала в этом шоу. Я ведь по жизни боец и вышла бы на ринг с любым соперником. Я даже готовлюсь, бью дома по груше», — заметила Бузова. Однако Кремлев предложил певице стать ведущей этого шоу.

В итоге Бузова согласилась стать и ведущей, и ринг-герл, и судьей этого шоу.