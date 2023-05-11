Бузова жестко ответила Тарасову на обвинения во лжи

Телеведущая и певица Ольга Бузова отреагировала на слова бывшего супруга Дмитрия Тарасова, который сказал, что устал от нее слушать вранье.

Ранее в интервью экс-футболист объяснил, почему начал говорить об их отношениях спустя шесть лет после развода. Он сказал: «Устал слушать вранье. Оля хайпилась на разводе и, пользуясь тем, что я молчу, уже начала говорить откровенную ложь. Считаю, я правильно сделал, что высказался»

«Устал??? Забудь мое имя навсегда. Просто навсегда. Алооо, Дима, седьмой год после развода пошел, а ты никак успокоиться не можешь. Твои дети скоро «Мало половин» а капелла петь будут. Печально, что твой единственный ликвидный актив — это воспоминания о бывшей жене. У меня весь Директ сообщениями на эту тему забит. А я свое прошлое, каким бы оно не было — я уважаю. Как можно жалеть о том, что нельзя изменить. Прошлое — это фундамент, на котором стоит настоящее и строится будущее. Без прошлого нет будущего.

И, кстати, пользуясь случаем, обращаюсь к руководству и спонсорам медийной футбольной лиги. Никто лучше меня не знает, что такое медийный футбол. В 2019 году играла с легендами футбола в Барселоне. Я всегда открыта для диалога. Нужна Ольга Бузова — обращайтесь напрямую! Контакты есть в аккаунтах социальных сетей», — написала Бузова в своем Telegram-канале.

Бузова и Тарасов были женаты в период с 2012 по 2016 год. Затем Дмитрий женился на модели Анастасии Костенко. У пары родилось трое детей — две дочери Милана и Ева, и сын Алексей.