Олег Тиньков решился сделать пересадку костного мозга

Основатель группы TCS Group Holding («Тинькофф банк» и «Тинькофф страхование») Олег Тиньков сообщил, что он прошел три курса химиотерапии и решил сделать операцию по пересадке костного мозга.

— К сожалению, в конце октября я заболел лейкемией, прилетела ниоткуда и внезапно. В клинике меня буквально спасли тремя химиями, несмотря на 2 сепсиса и еще кучу «побочек». К сожалению, небольшое количество клеток лейкемии осталось, — написал Тиньков. — Поэтому, как и часто это случалось в моей жизни, я принял радикальное решение, делать пересадку костного мозга. Это я буду делать уже в Лондоне, на следующей неделе, а там долгие месяцы реабилитации... вероятно до года.

Я бы хотел попросить прощения у всех, кого я обидел в этой жизни, вольно или невольно. Я правда наговорил много глупостей в своей непростой жизни, слава Богу, я только говорил, но не делал гадости. Читая и смотря свои многочисленные интервью, мне местами стыдно, за то, что говорил, я был часто не прав. Я горжусь тем, что искренне пропагандировал в России предпринимательство и многое сделал для этого, и немного, но поменял среду и отношение к стартаперам и бизнесменам.

Ну а я пошел, у меня впереди непростые месяцы, но я буду бороться, шансы есть. Спасибо, что поддерживаете!