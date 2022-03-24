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Сегодня, 15:21

Олег Матыцин заявил, что Россия не будет прерывать контакты с международными спортивными федерациями

Матыцин рассказал, что Россия не планирует прерывать контакты с международными спортивными федерациями
Виктория Кравченко
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Министр спорта России Олег Матыцин на встрече с представителями федераций по неолимпийским видам спорта заявил, что необходимо продолжать диалог с международными спортивными федерациями.

«Мы считаем важным не прерывать никаких контактов с международными федерациям, продолжать диалог, важно сохранять дипломатический канал. Надеемся, что период не будет слишком долгим, важно сохранить мосты, чтобы выйти на регулярный уровень по взаимодействию по соревновательному календарю. Основным нашим партнером является и будет оставаться КНР», — цитирует Матыцина ТАСС.

Российские спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Источник: https://tass.ru/sport/14171493
Олег Матыцин
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