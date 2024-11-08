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Матыцин — об избрании Трампа: «Главное для нас — обеспечить развитие нашей национальной системы спорта»

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Председатель комитета по спорту Государственной Думы РФ Олег Матыцин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о влиянии избрания Дональда Трампа на пост президента США на международный спорт.

«Каждый должен обустраивать мир на расстоянии вытянутой руки. Не отвечаю за деятельность и решения, которые будут принимать будущая администрация президента США. Главное сейчас — обеспечить развитие нашей национальной системы спорта, не ориентируясь на международные стандарты. Мы сами должны их формировать. На их основе проводить международную политику, о чем вчера и сказал президент России на Валдайском форуме», — сказал Матыцин «СЭ».

Трамп стал президентом США во второй раз. Первый президентский срок политика длился с января 2017 года по январь 2021 года.

Дональд Трамп
Олег Матыцин
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