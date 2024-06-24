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Один из боевиков в Дагестане тренировался в Школе единоборств Нурмагомедова

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Хабиб Нурмагомедов в Школе единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова
Хабиб Нурмагомедов в Школе единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова.
Фото Соцсети

Один из участников воскресных терактов в Дагестане проходил тренировочный сбор в Школе единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление организации, он был допущен к тренировочным занятиям в школе по просьбе одноклубников и готовился к предстоящему профессиональному бою.

Школа единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова открылась в декабре 2019 года. Проект основали чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов и его отец, заслуженный тренер России Абдулманап Нурмагомедов.

В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. По последним данным, жертвами атак стали 15 правоохранителей, а также четверо гражданских, в том числе православный священник. Пятеро боевиков, причастных к этим терактам, были уничтожены.

Источник: РИА Новости
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