«Очень добрые дела» — новый благотворительный проект программы ДоброFON

Цель проекта — подарить частичку новогоднего добра тем, кому оно особенно важно и необходимо в преддверии Нового года.

Букмекерская компания FONBET в рамках своей благотворительной программы ДоброFON запускает предновогодний благотворительный проект «Очень добрые дела», который охватит весь декабрь.

В нем примут участие звезды спорта: Алексей Ягудин, Евгения Медведева, Сергей Пиняев и Игорь Акинфеев; хоккейные клубы «Авангард», «Салават Юлаев», «Металлург», «Локомотив», а также ФК «Ростов» и медиафутболисты 2DROTS. В течение месяца они будут посещать медицинские учреждения, детские дома и интернаты, дарить детям подарки.

В рамках проекта ДоброFON проведет серию офлайн-мероприятий, в ходе которых амбассадоры компании — Алексей Ягудин, Евгения Медведева, Сергей Пиняев и Игорь Акинфеев — в партнерстве с благотворительными фондами посетят интернаты и детские больницы. Всего запланировано 11 мероприятий.

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