Обязательный взнос России в ВАДА в 2023 году составит около 1,2 миллиона долларов

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова сообщила о размере обязательного взноса организации в ВАДА в 2023 году.

«Платеж производится не РУСАДА, а Минспортом РФ. Взнос за 2022 год был оплачен еще в январе. Размер взноса на 2023 год составит около 1,2 миллиона долларов. Насколько я знаю, решение об оплате будет приниматься в следующем году», — цитирует Логинову ТАСС.

Взнос России в ВАДА в 2022 году составил 1 миллион 177 тысяч долларов.