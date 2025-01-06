Обвиняемая в избиении гимнасток владимирской СШОР тренер попала в больницу

Тренер по художественной гимнастике из СШОР №5 города Владимира Анастасия Савватеева-Субботина, проходящая по уголовному делу об инциденте с ее воспитанницами, была доставлена в больницу.

«На сегодняшний день, насколько мне известно, преподавателя забрали на скорой в больницу. Это известный трюк, нас этим не удивишь. Когда в отношении человека что-то происходит, они сразу ложатся в больницу — сейчас человека ни уволить нельзя, ни проверку в его отношении проводить», — приводит РИА «Новости» слова адвоката Владислава Лунькова.

Адвокат также отметил, что тренер пытается оказывать давление на свидетелей и противодействовать следствию.

Ранее Луньков выложил в соцсетях видео, где мать одной из спортсменок владимирской СШОР №5 рассказывает о систематических издевательствах тренера по художественной гимнастике над детьми. К посту была приложена аудиозапись с доказательствами. В понедельник, 6 января, адвокат сообщил, что в отношении Савватеевой-Субботиной возбуждено уголовное дело по факту противоправных действий в отношении воспитанников школы.