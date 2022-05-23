Обвиненному в хищении 31 миллиона рублей у Рудковской грозит 10 лет заключения

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов рассказал, какое наказание грозит строителю, которого Яна Рудковская обвинила в хищении 31 миллиона рублей, отправленных ему на закупку материалов для строительства объектов Академии фигурного катания «Ангелы Плющенко».

«Гонтарю грозит ответственность за мошенничество в особо крупном размере, часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса России. Наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей или без такого.

Я очень часто занимаюсь в практике делами о мошенничестве и могу предположить, что потерпевшим будет сложно доказать сам факт передачи указанной суммы денежных средств.

Кроме того, мошенники очень часто, чтобы избежать привлечения к уголовной ответственности, маскируют свои преступления под гражданско-правовые отношения: например, заключают договоры на выполнение той или иной деятельности, иным образом создают видимость законности своей деятельности, что может позволить уйти от уголовной ответственности.

Кроме того, даже если человека признают виновным, как правило, своих денег пострадавшие больше уже никогда не получают, тем более если речь идет о больших суммах", — заключил Калинов в интервью «Газете.Ru».