Обращение Собянина к москвичам в связи с коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к жителям столицы в конце рабочей недели.

По словам Собянина, число случаев заражения в Москве ежедневно превышает три тысячи человек. Также выросло количество госпитализаций — до 900-1000 человек ежедневно, поэтому пришлось открыть резервные госпитали в Сокольниках и Крылатском.

Двухнедельные школьные каникулы, переход на удаленку и домашний режим для москвичей 65+ повлияли на количество пассажиров в общественном транспорте.

Загрузка метро снизилась на 800 тысяч пассажиров, наземного транспорта — на 400 тысяч в день.

«Следующая неделя будет во многом решающей. Если удастся обеспечить строгое выполнение действующих ограничений, то появится шанс добиться прекращения роста заболеваемости коронавирусом и стабилизировать ситуацию без дополнительных, крайне нежелательных ограничительных мер», — цитирует мэра его официальный сайт.