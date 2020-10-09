Обращение Собянина к москвичам в связи с коронавирусом в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к жителям столицы в конце рабочей недели.
По словам Собянина, число случаев заражения в Москве ежедневно превышает три тысячи человек. Также выросло количество госпитализаций — до 900-1000 человек ежедневно, поэтому пришлось открыть резервные госпитали в Сокольниках и Крылатском.
Двухнедельные школьные каникулы, переход на удаленку и домашний режим для москвичей 65+ повлияли на количество пассажиров в общественном транспорте.
Загрузка метро снизилась на 800 тысяч пассажиров, наземного транспорта — на 400 тысяч в день.
«Следующая неделя будет во многом решающей. Если удастся обеспечить строгое выполнение действующих ограничений, то появится шанс добиться прекращения роста заболеваемости коронавирусом и стабилизировать ситуацию без дополнительных, крайне нежелательных ограничительных мер», — цитирует мэра его официальный сайт.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sobyanin.ru/koronavirus-kak-razblokirovat-sotsialnuyu-kartu