Обнаружены невосприимчивые к коронавирусу люди

Люди, переболевшие атипичной пневмонией во время вспышки в 2003 году, могут быть невосприимчивы к новому типу коронавируса, выяснили ученые из США и Швейцарии. Результат их исследования опубликован в журнале Nature.

Выяснилось, что заражение вирусом SARS-Cov, вызывающим острый респираторный синдром, стимулирует выработку антител, нацеленных на S-белок, отвечающий за стыковку коронавируса с рецепторами на поверхности клетки. Одна из разновидностей таких тел способна нейтрализовать участки S-белка SARS-CoV2. Таким образом, люди, переболевшие атипичной пневмонией, могут быть невосприимчивы к коронавирусу. По словам исследователей, коктейли из таких тел могут применяться при лечении тяжелых форм заражения коронавирусом, а также при лечении людей с высоким риском заражения.

По последним данным Worldometers, в мире зарегистрировано 4 917 526 случаев заражения коронавирусом. Зафиксировано 320 613 летальных исходов, выздоровел 1 925 091 человек.