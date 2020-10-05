Знаменитый российский боксер и депутат Госдумы Николай Валуев в Instagram пообещал разобраться в случившемся на Камчатке.

«На Камчатке случилась очередная экологическая катастрофа! Из-за сильного загрязнения воды неизвестным веществом погибли тысячи морских животных, их телами усыпан весь берег. Интернет пестрит ужасающими кадрами. Уже есть пострадавшие и среди людей — серферы с симптомами отравления. Приближение к берегу, по словам очевидцев, чревато теми же последствиями.

По неподтвержденной информации, вся эта история началась три недели назад. И только после огласки и общественного резонанса в соцсетях внимание почти каждого было привлечено к проблеме. В связи с многочисленными обращения обеспокоенных граждан, чью тревогу я разделяю, наш Комитет Госдумы по экологии ускоренно начинает разбирательство. В правоохранительные и надзорные органы были направлены запросы с просьбой выяснить обстоятельства случившегося и оповестить о принятых мерах.

Обещаю пристально следить за расследованием, чтобы выявить действительно виновных людей. Поэтому буду вас держать в курсе событий", — написал Валуев.