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Сегодня, 15:45

Ноябрьские праздники 2023: когда выходные и нерабочие дни (актуальная версия)

Правительство России утвердило производственный календарь на 2023 год
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Фото Министерство труда и социальной защиты РФ

Список праздников и выходных в 2023 году, предложенный Минтруда РФ, подписал председатель Правительства России Михаил Мишустин: календарь нерабочих и выходных дней при пятнидневной рабочей неделе в полном виде.

День народного единства 4 ноября

В ноябре всего 30 дней, из них в 2023-м — 21 рабочий, один сокращенный рабочий день, девять выходных и праздничных.

В связи с Днем народного единства выходными объявлены 4, 5 и 6 ноября (суббота, воскресенье и понедельник). При этом пятница, 3 ноября, — рабочий день, который будет сокращенным.

С календарем праздничных и выходных дней на следующий год можно ознакомиться на сайте «СЭ».

Страница календаря. Календарь праздничных и выходных дней 2023 года: актуальная версия

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