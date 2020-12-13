Месяц назад в Москве открылась новая Ледовая площадка, а уже в начале января планируется запуск детского хоккейного лагеря.

Близится Новый год, и главная спортивная ассоциация с этим праздником — это лед, хоккей, фигурное и массовое катания.

Наши друзья CITYSPORT, крупная сеть спортивных манежей по всей Москве, представляет своим клиентам возможность посещать индивидуальные и групповые занятия на новом льду около метро Ленинский проспект.

Особенно круто, что там могут вас поставить на коньки с нуля. А если вы и так занимаетесь фитнесом, то это хорошая альтернатива. На площадке не только лед, но и тренировочный зал, зона ОФП и бросковая зона.

Также там есть хоккейная Академия для детей, где каждую неделю проводятся турниры 3х3.

А с 3 по 10 января планируется открытие детского хоккейного лагеря дневного прибывания с 09:00 до 18:00 каждый день.

В лагере вашего ребёнка ждут:

— тренировки по хоккею с профессиональными тренерами;

— игровая практика;

— упражнения на броски и зона ОФП;

— подарок от CCM с формой для упражнений в зале;

— акробатика;

— футбол;

— обед и полдник;

— теоретическая часть;

— квизы и развлекательные игры;

— зона Play Station;

— в заключительный день — большой турнир.

Стоимость 19 900 рублей за 8 полноценных дней и 12 000 — за 4 дня.

Для вратарей скидка 50%.

Начинаем новый этап в истории CitySport. Что кроме хоккея?

Полная инфраструктура комплекса выглядит так:

— каток 30 на 12 метров;

— бросовая зона;

— зона ОФП с тренажерами;

— три большие раздевалки;

— кафе;

— бесплатная парковка;

— звуковое сопровождение и светомузыка.

CITYSPORT — это 25 спортивных площадок по Москве: футбольные манежи, волейбол, баскетбол, ледовая арена. Для вас: спортивные школы, турниры, лига и многое другое.

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