Новый год — новая ледовая арена в Москве
Близится Новый год, и главная спортивная ассоциация с этим праздником — это лед, хоккей, фигурное и массовое катания.
Наши друзья CITYSPORT, крупная сеть спортивных манежей по всей Москве, представляет своим клиентам возможность посещать индивидуальные и групповые занятия на новом льду около метро Ленинский проспект.
Особенно круто, что там могут вас поставить на коньки с нуля. А если вы и так занимаетесь фитнесом, то это хорошая альтернатива. На площадке не только лед, но и тренировочный зал, зона ОФП и бросковая зона.
Также там есть хоккейная Академия для детей, где каждую неделю проводятся турниры 3х3.
А с 3 по 10 января планируется открытие детского хоккейного лагеря дневного прибывания с 09:00 до 18:00 каждый день.
В лагере вашего ребёнка ждут:
— тренировки по хоккею с профессиональными тренерами;
— игровая практика;
— упражнения на броски и зона ОФП;
— подарок от CCM с формой для упражнений в зале;
— акробатика;
— футбол;
— обед и полдник;
— теоретическая часть;
— квизы и развлекательные игры;
— зона Play Station;
— в заключительный день — большой турнир.
Стоимость 19 900 рублей за 8 полноценных дней и 12 000 — за 4 дня.
Для вратарей скидка 50%.
Начинаем новый этап в истории CitySport. Что кроме хоккея?
Полная инфраструктура комплекса выглядит так:
— каток 30 на 12 метров;
— бросовая зона;
— зона ОФП с тренажерами;
— три большие раздевалки;
— кафе;
— бесплатная парковка;
— звуковое сопровождение и светомузыка.
CITYSPORT — это 25 спортивных площадок по Москве: футбольные манежи, волейбол, баскетбол, ледовая арена. Для вас: спортивные школы, турниры, лига и многое другое.
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