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Новую разновидность COVID-19 обнаружили в Голландии, Дании и Австралии

20:44
Эпидемия коронавируса в мире. Фото Reuters
Эпидемия коронавируса в мире. Фото Reuters
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Новая разновидность коронавируса COVID-19, обнаруженная ранее в Великобритании, обнаружена также в Голландии, Дании и Австралии, сообщает BBC.

Мария Ван Керкхове, работающая в программе чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения ВОЗ, подчеркнула, что организация отслеживает мутации коронавируса на протяжении всего периода пандемии.

По словам специалистов, у нового типа COVID-19 скорость распространения на 70 процентов выше, чем у уже известного. Пока неизвестно, как мутация вируса реагирует на вакцину.

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