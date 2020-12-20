Новую разновидность COVID-19 обнаружили в Голландии, Дании и Австралии

Новая разновидность коронавируса COVID-19, обнаруженная ранее в Великобритании, обнаружена также в Голландии, Дании и Австралии, сообщает BBC.

Мария Ван Керкхове, работающая в программе чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения ВОЗ, подчеркнула, что организация отслеживает мутации коронавируса на протяжении всего периода пандемии.

По словам специалистов, у нового типа COVID-19 скорость распространения на 70 процентов выше, чем у уже известного. Пока неизвестно, как мутация вируса реагирует на вакцину.