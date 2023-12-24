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Сегодня, 15:30

Новогодние праздники 2024: когда первый рабочий день в начале года

Россияне будут отдыхать 10 дней в связи с новогодними праздниками
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Фото Global Look Press
2024 год у россиян начнется с 4-дневной рабочей недели.

Список праздников и выходных в 2024 году, предложенный Минтруда РФ, подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. В следующем году россияне будут работать 248 дней, а отдыхать 118. 2024 год — високосный, за счет чего в сравнении с 2023-м на один рабочий день будет больше.

Новогодние праздники 2024 года

В январе 2024-го будет 31 день, из которых 17 рабочих и 14 выходных и праздничных. Официальные выходные в связи с новогодними праздниками пройдут с 1 по 8 января включительно. При этом россияне начнут отдыхать уже 30 и 31 декабря 2023 года, так как эти дни выпадают на субботу и воскресенье. Общая продолжительность праздничных выходных составит 10 дней.

Понедельник, 8 января, в России будет выходным днем. Первым рабочим днем в 2024-м будет 9 января, вторник. Затем последует 4-дневная рабочая неделя.

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