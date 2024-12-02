Новогодние каникулы 2024 / 2025 — сколько выходных дней в праздники
Новогодние каникулы 2024/2025: сколько выходных дней в праздники
В 2025 году россиян, которые работают по схеме пять на два, ждут длинные новогодние каникулы.
Ранее в России отдыхали 10 дней, а в этом году будут 11-дневные праздники. Они начнутся раньше обычного в воскресенье, 29 декабря и завершатся в среду, 8 января.
Стоит отметить, что в конце декабря 2024-го россиян ждет шестидневная рабочая неделя — с 23 по 28 декабря. Первым рабочим днем в 2025 году станет четверг, 9 января.
4 и 5 января, которые выпадают на субботу и воскресенье, перенесут на другие даты: 4 января — на пятницу, 2 мая, а 5 января — на среду, 31 декабря.
Новости