В 2025 году россиян, которые работают по схеме пять на два, ждут длинные новогодние каникулы.

Ранее в России отдыхали 10 дней, а в этом году будут 11-дневные праздники. Они начнутся раньше обычного в воскресенье, 29 декабря и завершатся в среду, 8 января.

Стоит отметить, что в конце декабря 2024-го россиян ждет шестидневная рабочая неделя — с 23 по 28 декабря. Первым рабочим днем в 2025 году станет четверг, 9 января.

4 и 5 января, которые выпадают на субботу и воскресенье, перенесут на другие даты: 4 января — на пятницу, 2 мая, а 5 января — на среду, 31 декабря.