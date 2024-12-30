Новогоднее обращение президента России Владимира Путина: где и когда смотреть и какие каналы покажут
Новогоднее обращение Владимира Путина 2025: когда и где смотреть
В России из-за разницы в часовых поясах Новый год наступает в разное время для многочисленных субъектов страны. В связи с этим обращение президент записывается заранее.
В каждом регионе трансляция ролика начинается примерно за пять минут до полуночи по местному времени.
Первыми обращение президента увидят жители Камчатки и Чукотки (в 15.00 мск), а последними — жители Калининграда (в 1.00 мск).
Посмотреть обращение главы государства в прямом эфире можно на всех федеральных телеканалах и их интернет-порталах — видеоролик покажут Первый канал (в телеэфире и на сайте 1tv.ru), каналы РЕН ТВ, СТС, Пятый канал. На этих площадках также будет доступна запись.
Новогоднее обращение Владимира Путина: что скажет президент России
Обычно в своем обращении президент РФ вспоминает главные события уходящего года, подчеркивает важность культурных ценностей и оставляет добрые пожелания россиянам.
Речь главы государства завершается боем курантов на Спасской башне Кремля и Государственным гимном Российской Федерации.