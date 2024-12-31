Новогоднее обращение президента России Владимира Путина: запись выступления на Новый 2025 год

В ночь с 31 декабря на 1 января президент РФ Владимир Путин традиционно поздравляет россиян с Новым годом.

В России из-за разницы в часовых поясах Новый год наступает в разное время в различных субъектах РФ, поэтому обращение главы государства записывается заранее. В каждом регионе трансляция ролика начинается примерно за пять-десять минут до полуночи по местному времени. Первыми Новый год встретили жители Камчатки и Чукотки. У них 2025-й наступил в 15.00 по московскому времени.

Что сказал Владимир Путин в новогоднем обращении 2025: главные цитаты

В обращении Владимир Путин подвел итоги уходящего года, подчеркнул важность национальных ценностей и оставил добрые пожелания россиянам.

Как сообщает ТАСС, Путин в новогоднем обращении выразил уверенность, что все будет хорошо, страна будет идти вперед. Он добавил, что России предстоит еще многое решить, но можно гордиться тем, что уже сделано. Президент в новогоднем обращении пожелал благополучия и процветания каждой российской семье и всей стране.

Речь главы государства длилась около трех с половиной минут и традиционно завершилась боем курантов на Спасской башне Кремля и Государственным гимном Российской Федерации. Больше цитат доступно в материале iz.ru на этой странице.

Новогоднее обращение Владимира Путина к гражданам России: запись выступления

Посмотреть обращение президента в прямом эфире можно за несколько минут до полуночи в своем часовом поясе на всех федеральных телеканалах, интернет-порталах и некоторых Telegram-каналах — его показывают Первый канал, каналы РЕН ТВ, СТС, Пятый канал. Время начала по телепрограмме — 23.55. Чтобы не пропустить выступление главы государства, лучше включить нужный канал заранее — после 23.50. На тех же площадках появится запись. Плеер доступен на этой странице iz.ru.