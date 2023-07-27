Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Игры
Главная
Общество

Сегодня, 15:30

Премьеры фильмов в кинотеатрах: что смотреть в эти выходные и в августе

«Реинкарнация. Новая глава» выйдет на экраны в июле 2023-го
Валентина Глазко
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Кадр из фильма «Реинкарнация. Новая глава»
Кадр из фильма «Реинкарнация. Новая глава».
Фото Кадр из фильма «Реинкарнация. Новая глава»
Биография фешен-фотографа, индийская история любви и приключения для детей.

Конец июля богат на премьеры, разнообразие жанров позволяет найти подходящую киноленту каждому. Можно интересно и с пользой провести ближайший уик-энд и начало следующего месяца.

Боксер

Категория: 16+
Страна: Казахстан
Жанр: биография
Режиссер: Акан Сатаев

Фильм по биографии известного казахстанского боксера Серика Сапиева. Спортсмен является двукратным чемпионом мира (2005, 2007) и обладателем золотой медали летних Олимпийских игр в Лондоне.

Свинка

Категория: 18+
Страна: Испания, Франция
Жанр: триллер
Режиссер: Карлота Переда

17-летняя Сара имеет проблемы с лишним весом, местные девчонки смеются над ней. Однажды героиня отправляется поплавать в городском бассейне, однако обидчицы крадут ее одежду. Ей ничего не остается, как идти домой в одном купальнике. План «подружек» провалился, потому что Сару похищает подозрительный тип.

Кадр из фильма «Реинкарнация. Новая глава»
Кадр из фильма «Реинкарнация. Новая глава».
Фото Кадр из фильма «Реинкарнация. Новая глава»

Реинкарнация. Новая глава

Категория: 18+
Страна: Австралия
Жанр: триллер
Режиссер: Даина Рейд

Сара тяжело переживает смерть своего отца. Женщина закрылась в себе. Однажды ее семилетняя дочь находит кролика. После этого девочка начинает себя странно вести, утверждая, что теперь ее имя Элис. Ситуация усугубляется, когда Сара приезжает к матери, страдающей деменцией. Бабушка сразу же узнает внучку, хотя раньше ее никогда не видела, более того, называет ее Элис.

За Палыча!

Категория: 12+
Страна: Россия
Жанр: комедия
Режиссер: Андрей Богатырев

За Тему Голубя всегда вступается его влиятельный отец, который может решить любой вопрос. Но беззаботная жизнь заканчивается, когда мажор сталкивается с более влиятельным незнакомцем из столицы. Его отца снимают с выборов, семья лишается роскошного дома, а самого Тему отправляют на срочную службу в армию. Вернувшись, герой узнает, что его деда Палыча пытаются подставить и отобрать у него дом. Как быть: вернуться к прежней жизни или вступиться за Палыча?

Роки и Рани. История любви

Категория: 12+
Страна: Индия
Жанр: мелодрама, комедия
Режиссер: Каран Джохар

Темпераментный пенджабец Роки Рандхаве и бенгальская журналистка Рани Чаттерджи влюбляются друг в друга. Но что делать, если родители против этого союза? Молодые люди решают до свадьбы пожить с семьями друг друга в течение трех месяцев.

Пингвиненок Пороро. Нападение монстров

Категория: 6+
Страна: Южная Корея
Жанр: мультфильм, приключения
Режиссер: Пак Ён-гюн

Неизвестный вирус поражает все вокруг. В результате заражения Пороро с друзьями превратился в квадраты. Теперь им придется защитить игровое королевство.

Мишки-обнимашки

Категория: 6+
Страна: Польша, Китай
Жанр: мультфильм
Режиссер: Анна Блащик

Медвежонок Тедди вместе с отцом отправляется в интересное, но опасное приключение. Они пытаются отыскать Золотую землю, которая, как гласит легенда, считается бесконечным источником меда.

Ип Ман. Начало

Категория: 16+
Страна: Китай
Жанр: боевик
Режиссер: Ли Лимин

Главный герой Ип Ман отправляется на учебу в Гонконг. Но его спокойная и тихая жизнь в университете в один миг обрывается, когда на уроке английского языка местный преступник берет в заложники целый класс.

Кадр из фильма «Хельмут Ньютон: Отвратительный и великолепный»
Кадр из фильма «Хельмут Ньютон: Отвратительный и великолепный».
Фото Кадр из фильма «Хельмут Ньютон: Отвратительный и великолепный»

Хельмут Ньютон: Отвратительный и великолепный

Категория: 18+
Страна: Германия
Жанр: биография
Режиссер: Геро фон Бем

Хельмут Ньютон — легендарный фешен-фотограф, он прославился провокационными и эротическими снимками женского тела. Ранее подобные фотографии еще не появлялись на страницах топовых глянцевых журналов.

Лучшие дни

Категория: 18+
Страна: Великобритания
Жанр: мюзикл
Режиссер: Коки Гидройч

Лучшие подруги не виделись целых 25 лет. В долгожданную встречу они отправляются в путешествие, чтобы вспомнить бурную молодость под песни легендарной группы Take That.

О чем говорят незнакомцы

Категория: 18+
Страна: Испания
Жанр: драма
Режиссер: Херардо Эрреро

Три супружеские пары попадают на групповой прием к психотерапевту. Однако вместо сеанса со специалистом на столе их ожидают восемь конвертов со странными и неожиданными заданиями. Чем завершится этот вечер?

Бизнес по-русски

Категория: 16+
Страна: Россия
Жанр: драма
Режиссер: Александр Цыренов

В стране локдаун из-за пандемии COVID-19. Главный герой боится потерять свой бизнес. Различные способы поддержания своего дела не приводят к положительному результату, ему остается только рисковать. Спасти могут лишь самые решительные действия.

Кадр из фильма «Девичник: Убойная ночь»
Кадр из фильма «Девичник: Убойная ночь».
Фото Кадр из фильма «Девичник: Убойная ночь»

Девичник: Убойная ночь

Категория: 18+
Страна: США
Жанр: боевик
Режиссер: Нил Лабут

Восемь девушек собираются на девичник на ферме на Калифорнийских холмах. Однако вечеринку портят злоумышленники в масках, которые окружили дом и открыли стрельбу. Одна из героинь — ветеран войны. Ей приходится преодолеть свои травмы и побороть страх, ведь нужно руководить противостоянием, чтобы защитить себя и своих подруг.

Чужак

Категория: 18+
Страна: Франция
Жанр: боевик
Режиссер: Ксавье Жанс

Сэм — бывший боксер, который попадает за решетку. Однако он успешно сбегает в Таиланд, где представляется другим человеком. Казалось бы, впереди новая жизнь, но его кулаки жаждут крови, а сердце — мести. Сэм легко наводит страх на преступный мир Бангкока.

Хвостатые пришельцы

Категория: 6+
Страна: США
Жанр: фантастика, семейный
Режиссер: Джейсон Мерфи

Брат и сестра вынуждены помочь затерявшимся пришельцам из космоса. Скрываясь от охотника за НЛО, инопланетные существа принимают облик собак. Вместе им предстоит преодолеть много препятствий, чтобы вернуть пришельцев домой.

0
Читайте также
«Реинкарнация. Новая глава» выйдет на экраны в июле 2023-го
Украинская саблистка Харлан отказалась жать руку россиянке Смирновой — по правилам ее могут дисквалифицировать
Путин сравнил потери ВСУ и России на запорожском направлении за сутки
ВС РФ нанесли удары по аэродромам и пунктам управления ВСУ
Крушение вертолета Ми-8 в Республике Алтай. Главное
Какими продуктами Россия обеспечивает себя: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Юлия Костюшкина: Спортивная карьера / Дружба с Началовой
Предсезонка «Салавата», запреты Козлова, уверенность Панина
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Новый контракт Ротенберга, Кузнецов отбыл дисквалификацию
Алеша Пилко: легионеры в КХЛ, паспорт Лайпсика, отношения с Разиным
Дорофеев остался в «Вегасе», в СКА — изменения в руководстве
Игнатьев — новый тренер «Куньлуня», Fan ID в хоккее не будет
Топ-5 голов 2-го тура МФЛ
Усиление бело-голубых и Проскуряков — в «Авангарде»
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Федотов простил ЦСКА
Топ-5 событий недели. Просветов остался в «Аризоне»
Чешский татарин — в «Ладе» и тренерский дебют Лемтюгова
«Зенит» — ЦСКА: видеообзор матча, Суперкубок России
Тимченко ушел из СКА, Грицюк и Ткачев об «Авангарде»
Сергей Гомоляко: селекция «Магнитки», Прохоркин, Майе, поиск вратаря
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вяльбе назвала олимпийскую чемпионку Исинбаеву глупой девочкой
Новости
RSS RSS
Все новости