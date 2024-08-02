Ночной забег 2024 в Москве: дата и маршрут проведения

Ночной забег 2024 пройдет в Москве в ночь с 3 на 4 августа

Ночной забег 2024 пройдет в Москве в ночь с 3 на 4 августа. 10-километровый маршрут проложен по территории «Лужников», Лужнецкой и Фрунзенской набережным. На дистанции участникам откроются виды на здание президиума Российской академии наук, Национального центра управления обороной Российской Федерации и Андреевский мост. «СЭ» публикует расписание марафона.

Расписание ночного забега в Москве 2024

2 августа, пятница

15:00-20:00. Выдача стартовых пакетов

3 августа, суббота

11:00-18:00. Выдача стартовых пакетов

20:30. Открытие стартового городка, начало работы раздевалок и камер хранения

21:40. Разминка

22:30. Старт забега

23:20. Награждение победителей и призеров

00:45. Окончание забега

Регистрация на забег закрыта по достижении лимита участников.