Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Игры
Главная
Общество

Сегодня, 09:24

Niletto и Клава Кока стали хедлайнерами RCC фестиваля в Екатеринбурге

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Певица Клава Кока.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В Екатеринбурге 17-19 августа пройдет грандиозный спортивный праздник RCC, хедлайнерами фестиваля стали российские поп-исполнители Клава Кока и Niletto.

17 августа на площадке состоится турнир по профессиональному боксу от RCC Boxing Promotions.

18 августа горожане смогут посмотреть на турнир RCC Fair Fight, который пройдет по правилам кикбоксинга.

19 августа впервые на площадке скейт-парка пройдет Кубок RCC Extreme — международный батл между сильнейшими райдерами, а также чемпионат России по BMX.

Вечером в этот же день пройдет шоу-программа от лучших битбоксеров, рэперов, джамперов, паркурщиков и танцоров. Завершат фестиваль российские поп-исполнители Клава Кока и Niletto.

ММА
0
Читайте также
Марокканская футболистка первой в истории сыграла на чемпионате мира в хиджабе
Датский путешественник Педерсен объехал все страны мира за одну поездку
Военные ВС РФ сообщили об авиаударах по ВСУ на запорожском направлении
В США определили судью для ведения дела экс-президента Дональда Трампа
В Польше заявили о загнанной в тупик Варшаве из-за помощи Киеву
Как Россия защищает околоземное пространство: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Юлия Костюшкина: Спортивная карьера / Дружба с Началовой
Новая хитрость с гражданством
Жизнь «Динамо»: специальный репортаж Шевченко
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Судьи КХЛ снова играют в хоккей: специальный репортаж Шевченко
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Предсезонка «Салавата», запреты Козлова, уверенность Панина
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Новый контракт Ротенберга, Кузнецов отбыл дисквалификацию
Алеша Пилко: легионеры в КХЛ, паспорт Лайпсика, отношения с Разиным
Дорофеев остался в «Вегасе», в СКА — изменения в руководстве
Игнатьев — новый тренер «Куньлуня», Fan ID в хоккее не будет
Топ-5 голов 2-го тура МФЛ
Усиление бело-голубых и Проскуряков — в «Авангарде»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Елагин: «После тяжелого спектакля выкурить сигаретку, махнуть в гримерке по сто грамм — это святое!»
Новости
RSS RSS
Все новости