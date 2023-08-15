Никто из футболистов махачкалинского «Динамо» не пострадал во время взрыва на заправке

Генеральный директор «Динамо» Шамиль Газизов заявил «СЭ», что футболисты махачкалинского клуба не пострадали из-за взрыва на заправке в столице Дагестана.

«В клубе все нормально. К счастью, у нас все целы. Ситуация очень тяжелая и плохая. Но в клубе все нормально», — сказал Газизов «СЭ».

Вечером 14 августа на выезде из Махачкалы произошел взрыв на одной из заправок, об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на главу Дагестана Сергея Меликова.