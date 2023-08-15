Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Игры
Главная
Общество

Сегодня, 00:00

Никто из футболистов махачкалинского «Динамо» не пострадал во время взрыва на заправке

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Генеральный директор «Динамо» Шамиль Газизов заявил «СЭ», что футболисты махачкалинского клуба не пострадали из-за взрыва на заправке в столице Дагестана.

«В клубе все нормально. К счастью, у нас все целы. Ситуация очень тяжелая и плохая. Но в клубе все нормально», — сказал Газизов «СЭ».

Вечером 14 августа на выезде из Махачкалы произошел взрыв на одной из заправок, об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на главу Дагестана Сергея Меликова.

ФК Динамо (Махачкала)
Шамиль Газизов
2
Читайте также
ИИХФ отказалась признавать контракт Федотова с ЦСКА и дисквалифицировала вратаря
Украина не будет бойкотировать Олимпиаду-2024, если там будут нейтральные россияне и белорусы
Банк России 15 августа проведет внеочередное заседание по ключевой ставке
Медведев опубликовал анекдот о вступлении Финляндии в НАТО
Умерла бывшая жена актера Александра Домогарова
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Юлия Костюшкина: Спортивная карьера / Дружба с Началовой
«Хетафе» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Гомоляко: подписание Джонсона и Ди, вратари «Магнитки»
«Атлетик» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Овечкин: Кубок Стэнли vs Олимпиада, отдаст ли сына в хоккей, «Динамо»
«Севилья» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Шарипзянов оценивает зарплату Ткачева
Роман Ротенберг: хоккей 3х3, банкротство ИИХФ, новая арена СКА
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Владимир Ткачев вернулся в родной клуб
Корбэн Найт покидает «Авангард»
Петр Гуменник: Программа под песню Rammstein
Дэвис и Смолкин: произвольный танец под «Лебединое озеро»
Алина Загитова: Очень личный клип с танцем!
Мичков стал центрфорвардом
Роман Ротенберг отвечает на острые вопросы
Новая хитрость с гражданством
Жизнь «Динамо»: специальный репортаж Шевченко
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Судьи КХЛ снова играют в хоккей: специальный репортаж Шевченко
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Предсезонка «Салавата», запреты Козлова, уверенность Панина
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бой между Маском и Цукербергом может пройти в Помпеях
Новости
RSS RSS
Все новости