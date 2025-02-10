Валуев: «Не вижу смысла в запрете на въезд в Азербайджан»

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев высказался о решении властей Азербайджана запретить ему въезд в страну.

«Я остаюсь при своем мнении, которое я высказал о закрытии Русского дома в Баку. Я не желал никому зла, никому не угрожал, как сказано в заявлении МИД Азербайджана. В запрете [на въезде в Азербайджан] я смысла не вижу, надеюсь, что ситуация наладится», — сказал Валуев Odds.ru.

В понедельник МИД Азербайджана объявил Валуева персоной нон грата после его комментария насчет закрытия представительства Россотрудничества — Русского дома в Баку.