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10 февраля 2025, 17:35

Валуев: «Не вижу смысла в запрете на въезд в Азербайджан»

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев высказался о решении властей Азербайджана запретить ему въезд в страну.

«Я остаюсь при своем мнении, которое я высказал о закрытии Русского дома в Баку. Я не желал никому зла, никому не угрожал, как сказано в заявлении МИД Азербайджана. В запрете [на въезде в Азербайджан] я смысла не вижу, надеюсь, что ситуация наладится», — сказал Валуев Odds.ru.

В понедельник МИД Азербайджана объявил Валуева персоной нон грата после его комментария насчет закрытия представительства Россотрудничества — Русского дома в Баку.

Источник: ODDS.ru
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Николай Валуев
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