Нганну прокмментировал ДТП с летальным исходом

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну сообщил, что будет и дальше поддерживать семью девушки, погибшей в ДТП, участником которого он стал.

«С первых моментов я предложил свою поддержку семье погибшей и выразил глубокие соболезнования. Я встретился с ними лично, чтобы разделить их горе, и буду продолжать поддерживать их. Их боль — моя боль, и я думаю о них в этот тяжелый период, когда они переживают эту ужасную потерю», — цитирует Нганну TMZ.

В конце апреля на пасхальных выходных в столице Камеруна Яунде боец на мотоцикле сбил девушку, которая возвращалась домой. Пострадавшую с тяжелыми переломами доставили в больницу. Нганну взял на себя все расходы на лечение, но девушка все равно скончалась.

С 2015 по 2022 год Нганну был бойцом UFC и завоевал титул чемпиона в тяжелой весовой категории. В 2023 году он начал профессиональную карьеру в боксе, проведя бои против Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа. В 2024 году Нганну вернулся в смешанные единоборства и одержал победу на турнире лиги PFL.