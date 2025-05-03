Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Уведомления
Главная
Общество

3 мая, 10:46

Нганну прокмментировал ДТП с летальным исходом

Камила Абдурахманова
корреспондент

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну сообщил, что будет и дальше поддерживать семью девушки, погибшей в ДТП, участником которого он стал.

«С первых моментов я предложил свою поддержку семье погибшей и выразил глубокие соболезнования. Я встретился с ними лично, чтобы разделить их горе, и буду продолжать поддерживать их. Их боль — моя боль, и я думаю о них в этот тяжелый период, когда они переживают эту ужасную потерю», — цитирует Нганну TMZ.

Фрэнсис Нганну.Экс-чемпион UFC Нганну насмерть сбил 17-летнюю девушку. В Камеруне его требуют посадить

В конце апреля на пасхальных выходных в столице Камеруна Яунде боец на мотоцикле сбил девушку, которая возвращалась домой. Пострадавшую с тяжелыми переломами доставили в больницу. Нганну взял на себя все расходы на лечение, но девушка все равно скончалась.

С 2015 по 2022 год Нганну был бойцом UFC и завоевал титул чемпиона в тяжелой весовой категории. В 2023 году он начал профессиональную карьеру в боксе, проведя бои против Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа. В 2024 году Нганну вернулся в смешанные единоборства и одержал победу на турнире лиги PFL.

Источник: TMZ
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Франсис Нганну
Читайте также
В Италии назвали Украину единственным напавшим на НАТО государством
На Украине разразился коррупционный скандал в окружении Зеленского. Почему это важно
Гретцки пошутил про обещание купить машину Овечкину
Литва запретила въезд рэперу Моргенштерну на 10 лет
Стал лысым на удачу, отказал в скидке по новому контракту и может не договориться с «Рейнджерс». Что происходит с Артемием Панариным
На Украине возмущены переходом легкоатлетки Гордиюк под флаг России
Популярное видео
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА в спешном порядке меняет состав
СКА в спешном порядке меняет состав
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Лебедев жестко осадил Усика за обращение к Трампу: «Куда он лезет. Занимайся делом молча!»

Перекрытия в Москве 3 мая: когда, на сколько, какие улицы

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости