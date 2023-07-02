Немов отреагировал на новость о том, что занял шестое место в рейтинге доверия среди подростков

Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов отреагировал на новость о том, что он занял шестое место в рейтинге доверия среди подростков.

«Сам удивлен попаданию в рейтинг. Я уже давно не выступаю, столько времени прошло. Конечно, для меня большая честь быть в кругу доверия подрастающего поколения с Сашей Овечкиным. Я просто отдаюсь своему делу с искренней любовью, с любовью к людям. Наверное, это работает», — цитирует Немова Metaratings.ru.

На первом месте в рейтинге оказался музыкант Егор Крид. В десятку вошли хоккеист Александр Овечкин, актер Александр Петров и певица Ольга Бузова.