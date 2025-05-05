Статьи
5 мая, 12:00

Неделя 5 — 11 мая: сколько рабочих дней, когда выходные и снова на работу

Рабочая неделя с 5 по 11 мая будет трехдневной
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
День Победы.
Фото Global Look Press

Рабочая неделя с 5 по 11 мая будет трехдневной. Россияне будут работать с понедельника (5 мая) по среду (7 мая). Затем последуют праздничные выходные — с четверга (8 мая) по воскресенье (11 мая). В 2025 году День Победы выпадает на пятницу, 9 мая. Но длинные выходные начнутся раньше — в четверг (8 мая), из-за перенесенного с 23 февраля (День защитника Отечества) выходного дня.

Первым рабочим днем после праздников станет понедельник, 12 мая.

В 2025 году отмечается 80-летие со Дня Победы.

