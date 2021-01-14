Не стало Грачевского. Вспоминаем первый выпуск Ералаша. Видео

Первый выпуск журнала «Ералаш» вышел в 1974 году и состоял всего из трех миниатюр. Борис Грачевский рассказывал, что вся их творческая команда постоянно искала талантливых детей по всей стране, а затем учила работать с камерой и становиться звездами телевидения

В свое время через школу «Ералаша» прошли Юля Волкова из группы «Тату», певица Глюк'Ozа, Влад Топалов и Сергей Лазарев.