  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Общество

Не стало Грачевского. Вспоминаем первый выпуск Ералаша. Видео

14 января 2021, 23:36
Борис Грачевский. Фото naviny.media.
Борис Грачевский. Фото naviny.media.

Первый выпуск журнала «Ералаш» вышел в 1974 году и состоял всего из трех миниатюр. Борис Грачевский рассказывал, что вся их творческая команда постоянно искала талантливых детей по всей стране, а затем учила работать с камерой и становиться звездами телевидения

В свое время через школу «Ералаша» прошли Юля Волкова из группы «Тату», певица Глюк'Ozа, Влад Топалов и Сергей Лазарев.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир