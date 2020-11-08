«Не сразу понял, кто такой Дзюба». Актер Панин записал видео о футболисте

Известный актер Алексей Панин рассказал о своем отношении о ситуации, в которой оказался нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба.

— Дзюба? Дзюба? Я не сразу понял, о ком идет речь, — сказал Панин в Instgaram. — Потом залез в ленту новостей. Не понимаю, о чем идет речь. Я так далек от этого говна.

Почти каждый мужчина отправляет своей женщине интим-фото. Женщины — мужчинам. Все занимаются мастурбацией. Все получают удовольствие.

Накануне в сеть попало интимное видео с капитаном питерцев и национальной команды. На фоне инцидента Дзюба закрыл профиль в Instagram.