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Названы регионы, которые остаются в «красной зоне» по коронавирусу

08:10
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
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Число регионов со сложной ситуацией по распространению коронавируса сократилось до 12, сообщил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

— В «красной» зоне остались 12 регионов: Орловская область, Мурманская область, Самарская область, Кемеровская область, Кировская область, Удмуртия, Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область, Крым, Сахалинская область, Курганская область, Алтайский край, — цитирует «РИА Новости» Тавадяна.

По словам специалиста, за последний месяц из «красной» зоны вышли Оренбургская область, Республика Коми и Севастополь.

По последним данным Роспотребнадзора, в России зарегистрировано 942 106 случаев заражения коронавирусом. За весь период зафиксировано 16 099 летальных исходов, выздоровели 755 513 человек.

Дополнительная информация:

https://ria.ru/20200821/koronavirus-1576072491.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

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