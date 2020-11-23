Названы основные ошибки при сдаче теста на COVID-19

Российские вирусологи рассказали, какие правила необходимо соблюдать для снижения риска ошибочного результата теста на коронавирус.

Так, перед тестированием не следует принимать пищу или полоскать рот антисептическим раствором, информирует РБК. Также при мазке из носа он будет неинформативным, если пациент до этого высморкался или промыл нос, а также если мазок был взят при неглубоком вводе в носовые ходы.

К ложному результату теста на COVID-19 могут привести и другие действия пациента: в течение трех часов до анализа человек не должен ни пить, ни чистить зубы, ни курить.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 089 329 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 36 179 летальных исходов, выздоровели 1 595 443 человека.