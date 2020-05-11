Названы чаще всего нарушающие самоизоляцию регионы России

Начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Юрий Валяев рассказал о российских регионах, жители которых чаще всего нарушают самоизоляцию.

— По такому показателю, как соотношение количества составленных протоколов к числу жителей, сейчас лидируют Краснодарский, Ставропольский, Приморский края и Республика Дагестан, — цитирует Валяева РИА Новости.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 4 198 418 человек. Зафиксировано 284 102 летальных исхода от инфекции, вылечилось 1 500 688 человек. По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 221 334 человек, 39 801 выздоровело, 2 009 умерло.