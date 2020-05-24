Названо условие, при котором распространение коронавируса в России остановится

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико назвал условие, при котором распространение коронавируса в России остановится.

— Будем надеяться, что в ближайшее время появится вакцина, тогда мы будем защищены, потому что при инфекции с воздушно-капельным механизмом передачи единственное средство, которое может остановить развитие эпидемии, это вакцинация с широким охватом населения, — приводит «Парламентская газета» слова Брико. — Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95-процентный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции. Она не будет распространяться, потому что она не найдёт благоприятную почву для размножения и закрепления в этой когорте лиц.

По последним данным Роспотребнадзора, в России зарегистрировано 335 882 случая заражения коронавирусом. Зафиксировано 3 388 летальных исходов, выздоровели 107 936 человек.