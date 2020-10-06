Названа группа людей с врожденной защитой от коронавируса

В Роспотребнадзоре сообщили, что люди с определенными генными мутациями не могут заразиться коронавирусом, информирует РИА «Новости».

Облегчить или затруднить проникновение COVID-19 могут мутации в гене, кодирующем белок ACE2, поскольку коронавирус использует этот белок для попадания в клетки дыхательных путей.

Ранее в Роспотребнадзоре также напомнили об исследовании американских ученых, согласно которому переболевшие сезонным ОРВИ могут получить иммунитет к многим коронавирусам, в том числе SARS-CoV-2. При это специалисты затруднились сказать, насколько такой иммунитет эффективен.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 237 504 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 21 663 летальных исхода, выздоровело 988 576 человек.