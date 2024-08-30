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Наумов — об Алиеве: «Семин сразу предупреждал, что с головой у него не все в порядке»

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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в комментарии «СЭ» отреагировал на призыв убивать мирное население Курской области со стороны бывшего футболиста московского «Локомотива» и сборной Украины Александра Алиева.

«Это уже не первое его высказывание. Вообще, я работал с ним. Он пришел к нам в «Локомотив», и тогда Юрий Палыч попросил меня решить вопрос с его трансфером. До этого Семин работал с ним на Украине и характеризовал его как большого мастера, хотя сразу же предупреждал, что с головой у него не все в порядке. Но, честно говоря, я не хотел его брать в «Локомотив». У меня к нему не лежала душа, и именно из-за его характера», — сказал Наумов «СЭ».

Бывший президент «Локомотива» также заявил, что Алиев проявлял агрессию еще будучи игроком железнодорожников.

«Он уже тогда проявлял себя как агрессивный человек: с семьей были проблемы, на почве алкоголя с Милевским они чего только не выделывали. Да, в «Локомотиве» ему прижали крылья, ведь у нас были серьезные нагрузки, но, тем не менее, по характеру он оставался прежним, хоть и футболистом был классным. Но как человек он уже тогда проявлял элементы агрессии, и это у него было всегда в характере. Так что я не удивлен от подобных его высказываний. У него такие настроения были смолоду», — добавил Наумов.

Александр Алиев. Украинский футболист Алиев призвал уничтожать мирное население Курской области

В ходе карьеры Алиев помимо выступления за ряд украинских клубов в разное время играл в московском «Локомотиве» и махачкалинском «Анжи». На его счету 28 проведенных матчей за сборную Украины, в которых он забил шесть голов.

Последним клубом в карьере Алиева был «Джуниорс Шпитьки».

Денис Сафронов

Александр Алиев
ФК Локомотив (Москва)
Николай Наумов
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