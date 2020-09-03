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«Наше знакомство стало ужасным». Ефремов зачитал стихи о погибшем Захарове

16:56
Михаил Ефремов. Фото "СЭ"
Михаил Ефремов. Фото "СЭ"
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Актер Михаил Ефремов выступил с последним словом в Пресненском суде Москвы, зачитав стихи о погибшем Сергее Захарове, сообщает «Рен ТВ».

Сергей, мы не были знакомы.
Наше знакомство стало ужасным.
Я был в состоянии алкогольной комы, а ты погиб совершенно напрасно...

Я не прошу у тебя снисхождения,
Я омерзительный, пьяный человек...

Господи, дай мне немного сил.
А Сергею — рая.
Вот бы поговорить с ним...
Я же дошел до ручки, как в жизни дошел до края...

Приговор 56-летнему актеру будет оглашен 8 сентября. Ранее прокурор попросил 11 лет колонии для Ефремова.

Смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня. Автомобиль артиста пересек двойную сплошную на Садовом кольце и столкнулся с «Ладой», водитель которой, курьер Сергей Захаров, умер в больнице от полученных травм.

Экспертиза выявила следы алкоголя и наркотиков в крови артиста. Изначально он признал вину в ДТП, но затем защита сменила тактику. После этого актер начал утверждать, что не помнит, как произошел инцидент.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/x/743742-efremov-prodeklamiroval-svoi-stikhi-v-poslednem-slove

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