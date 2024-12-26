Боярский: «Я стал злобным и ворчливым старикашкой»

Народный артист России, большой поклонник футбола Михаил Боярский, которому сегодня исполнилось 75 лет, в интервью «СЭ» рассказал о своем характере.

— Накануне предыдущего юбилея вы поразили откровением: «Я злобный, сварливый и завистливый». В самом деле?

— Я действительно стал злобным и ворчливым старикашкой. Слава богу, осознаю это и пытаюсь скрыть. Удается не всегда.

Раньше спокойнее относился к телевизионным передачам, фильмам, спектаклям. А сегодня мне многое не нравится. Особенно безумная, беспочвенная веселуха. Нет, я в курсе, что уныние — грех. Но устраивать безудержные празднества на всю страну, когда она в опасности, абсолютно неуместно.

Что касается зависти... С одной стороны, не моя черта. С другой — по-доброму завидую спортсменам, например футболистам «Зенита». Их молодости, энергии, азарту, мастерству. Понимаю — я так не смогу. Верхом-то, наверное, еще проеду. Это проще, бедная лошадь страдает больше, чем наездник. Впрочем, никуда скакать уже не собираюсь. Хватит!