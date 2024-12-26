Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Суперниндзя
Главная
Общество

Сегодня, 08:50

Боярский: «Я стал злобным и ворчливым старикашкой»

Александр Кружков
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Народный артист России, большой поклонник футбола Михаил Боярский, которому сегодня исполнилось 75 лет, в интервью «СЭ» рассказал о своем характере.

— Накануне предыдущего юбилея вы поразили откровением: «Я злобный, сварливый и завистливый». В самом деле?

— Я действительно стал злобным и ворчливым старикашкой. Слава богу, осознаю это и пытаюсь скрыть. Удается не всегда.

Раньше спокойнее относился к телевизионным передачам, фильмам, спектаклям. А сегодня мне многое не нравится. Особенно безумная, беспочвенная веселуха. Нет, я в курсе, что уныние — грех. Но устраивать безудержные празднества на всю страну, когда она в опасности, абсолютно неуместно.

Что касается зависти... С одной стороны, не моя черта. С другой — по-доброму завидую спортсменам, например футболистам «Зенита». Их молодости, энергии, азарту, мастерству. Понимаю — я так не смогу. Верхом-то, наверное, еще проеду. Это проще, бедная лошадь страдает больше, чем наездник. Впрочем, никуда скакать уже не собираюсь. Хватит!

Михаил Боярский на&nbsp;церемонии награждения победителей матча легенд между &laquo;Зенитом&raquo; и &laquo;Спартаком&raquo;. 8&nbsp;июля 2022 года. Михаил Боярский: «Я злобный и ворчливый старикашка»

Михаил Боярский
Читайте также
Семь россиян погибли при крушении самолета в Казахстане
СКА пропустил пять шайб и дважды заменил вратаря в первом периоде матча с ЦСКА
11 шайб на двоих! Что произошло в матче ЦСКА – СКА
Apple объяснила блокировку приложений VPN и СМИ для россиян
В Новый год жители России смогут увидеть Черную Луну
Евгений Кузнецов получил травму в матче КХЛ с ЦСКА
Популярное видео
Трансферы до дедлайна, контракт Ткачева, АКМ объединится с «Ладой»?
Галиев перешел в ЦСКА, интервью Алексея Кудашова
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Обмен СКА и «Магнитки»
«Миннесота» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
В каком городе будет выступать АКМ, когда придет в КХЛ?
«Колорадо» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Владимиру Ткачеву дали еще 120 миллионов
«Филадельфия» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Хантер Миска уехал из КХЛ
«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Торпедо» много забивает, но все равно проигрывает
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Чикаго» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
В «Салавате Юлаеве» снова задержки зарплаты
«Миннесота» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Боярский — о юбилее: «Рад, что буду на сцене и таким образом удастся увильнуть от всяких официальных празднеств»

Боярский: «Всю дорогу Сергей Филиппов повторял: «Мишка, копи деньги. Состаришься — станешь никому не нужен, все тебя забудут...»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости