Двукратная олимпийская чемпионка

— Где вы сейчас находитесь, как протекает ваша самоизоляция?

— Последние 15 лет я живу в Калифорнии, в городе Ирвайн, который находится в часе езды на автомобиле от Лос-Анджелеса, — сказала Гордеева в интервью порталу team Russia. — Младшая дочь Лиза закончила здесь школу и поступила в университет, старшая Дарья живет в Лос-Анджелесе. Калифорния — один из самых густонаселенных штатов страны. Для сравнения — здесь живет столько же людей, сколько во всей Канаде.

Естественно, когда началось распространение коронавирусной инфекции, тут было все серьезно. Сейчас напряжение постепенно спадает. Буквально несколько дней назад мы видели работающие рестораны, но запускают в них по десять-пятнадцать человек, и надо обязательно находиться в маске.

Самая сложная эпидемиологическая обстановка была в Лос-Анджелесе, но у нас другой район, в котором не такая высокая плотность населения, и тут действуют иные правила. Вообще в Ирвайне нет небоскребов и больших административных зданий, по своей структуре он больше напоминает таун-хаусную застройку подмосковного Новогорска, эдакая одноэтажная Америка.

— За своим здоровьем тщательно следите?

— У меня все в порядке, любые изменения в собственном организме я бы почувствовала моментально. А вот Лиза в феврале немного температурила, но с коронавирусом это никак не связано. Тестирование мы не проходили, не было повода. Фактически все время находились дома и соблюдали установленные правила. С друзьями уже не общались бог знает сколько, иногда в парке повидаемся, да и то на расстоянии.