Напавший на хоккеиста в Подмосковье получил 3,5 года колонии

Одинцовский городской суд вынес приговор в отношении мужчины, который набросился на хоккеиста-любителя Дениса Мещерякова с ножом. Его отправили на 3,5 года в колонию общего режима, сообщает РЕН ТВ.

Преступление произошло в ноябре 2024 года: молодой человек напал на спортсмена в Барвихе. Это случилось после того, как потерпевший сделал замечание за крики и мат во дворе.

Спортсмен получил травмы, его госпитализировали. При этом осужденный настаивал на том, что он защищал себя и сам является потерпевшим. Государственный обвинитель запрашивал для него наказание в виде семи лет колонии строгого режима.