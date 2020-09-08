«Наказание заслуженное». Кафельников прокомментировал приговор Ефремову

Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников поделился мнением о приговоре Пресненского суда Москвы Михаилу Ефремову.

— Не понимаю, как комментировать. Наверное, если быть объективным, то наказание заслуженное, — сказал Кафельников. — Заслужил, безусловно, за то, что было совершено этим летом.

Это то же самое, что обсуждали по инциденту с Джоковичем. За действие, которое нарушает те или иные правила, человек должен нести наказание, это безусловно. Не должно быть определенных критериев оценки, тут нельзя разделять — ведущий ты артист страны или первая ракетка мира, не должно быть разделения. Ни в коем случае нельзя разделять, для всех все должно быть одинаково.

Я не знаю уголовного кодекса, какое наказание в той или иной ситуации должно быть. Если дали восемь лет колонии общего режима, значит, наверное, правильно.

Обжаловать решение суда каждый человек имеет право, но это решение уже будет за судом. (Антон Шабанов)

Ранее стало известно, что Пресненский суд Москвы приговорил Михаила Ефремова к 8 годам заключения в колонии общего режима. Кроме того, артиста оштрафовали на 800 тысяч рублей в пользу Виталия Захарова, старшего сына погибшего водителя Сергея Захарова. Суд также постановил удовлетворить гражданские иски родственников погибшего и лишить Ефремова водительских прав на 3 года (мера вступит в силу после освобождения артиста).

Смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня. Автомобиль артиста пересек двойную сплошную на Садовом кольце и столкнулся с «Ладой», водитель которой, курьер Сергей Захаров, умер в больнице от полученных травм. Экспертиза выявила следы алкоголя и наркотиков в крови артиста.