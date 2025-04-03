Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Богатырские игры
Главная
Общество

3 апреля, 18:10

Нагорный, Мусагалиев и Журова объявят победителей Премии СБК 2025

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Торжественная церемония награждения Международного чемпионата по спортивному бизнесу пройдет 18 апреля 2025 года в Москве.

В этом году чествовать чемпионов по спортивному бизнесу будут в театрально-концертном зале «Дворец на Яузе». Гала-вечер станет не только площадкой для вручения победителям золотых глобусов ручной работы, но и местом полезных деловых встреч и обмена опытом, ведь на мероприятии соберутся функционеры и топ-менеджеры, президенты лиг, а также известные спортсмены.

Награды лауреатам будут вручать выдающиеся деятели спорта, культуры и бизнеса Вадим Галыгин, Азамат Мусагалиев, Никита Нагорный, Светлана Журова, Дмитрий Тарасов и многие другие.

Премия СБК — ведущая профессиональная награда в области спортивного бизнеса и управления, отмечающая достижения за прошедший год. В 2025 году премия будет вручена в 27 номинациях, отражающих ключевые направления индустрии. Лауреатов определит независимый экспертный совет из более чем 200 специалистов отрасли.

Читайте также
Глушенков снова поднимает слухи о конфликте, в «Зените» надеются на божью помощь, босс «Динамо» наезжает на питерский клуб
Кто выиграет чемпионскую гонку в РПЛ? Прогнозы авторов «СЭ»
Число пострадавших при взрыве в порту на юге Ирана превысило 700 человек
Определились все полуфиналисты Кубка Гагарина-2025
Умерла озвучивавшая Хрюшу и Степашку актриса Светлана Харлап
Подозреваемый в подрыве генерала Москалика дал признательные показания
Популярное видео
Уйдет ли основной вратарь «Сибири»?
Будет ли сокращение бюджета у «Авангарда» / Интервью с Дыняком
«Сент-Луис» — «Виннипег»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Миннесота» — «Вегас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Салават Юлаев» и «Локомотив» — в полуфинале
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Ак Барс» вылетел, «Динамо» — в полуфинале
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Трактор» в полуфинале / Что с «Ак Барсом» / «Авангард» спасает серию
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Нас ждут сразу два седьмых матча во втором раунде Кубка Гагарина
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Лучший сезон минского «Динамо», Бардаков уезжает в НХЛ
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Мацуев предложил организовать российско-американский концерт в случае игры между сборными КХЛ и НХЛ

XVIII Торжественная церемония награждения премией ПКР «Возвращение в жизнь» состоялась в Брянске

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости