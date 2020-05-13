Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета рассказала, что внутри нее что-то перевернулось, когда она узнала, что отец заразился коронавирусом. Также заразилась коронавирусом жена Пескова олимпийская чемпионка Игр 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка.

— Когда подобное случается с твоим отцом, начинаешь абсолютно по-другому на все смотреть, — сказала Елизавета в прямом эфире в Instagram Ксении Собчак. — Как бы ты серьезно к ситуации не относился, внутри что-то переворачивается. Надеюсь, что уже не осталось этих умников, не верящих в коронавирус, кричащих, что его нет, что это заговор. Коронавирус есть. Пользуясь случаем, хочу призвать зрителей делать все, что в их силах, поблагодарить врачей.