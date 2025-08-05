Началась доследственная проверка после гибели комментатора Гришина

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета проводит доследственную проверку после гибели спортивного комментатора Александра Гришина на железной дороге.

«По факту смертельного травмирования следователями проводится доследственная проверка», — цитирует представителя ведомства ТАСС.

Правоохранители отметили, что смерть Гришина не была криминальной.

Гришин начал карьеру на телевидении в 2002 году и трудился на каналах «7ТВ», «Спорт» (Россия-2), «Матч ТВ» и Первом канале. Он комментировал фигурное катание, а также работал на нескольких Олимпиадах и чемпионатах мира и Европы по футболу. Ему было 47 лет.